2250 انتهاكاً ضد الصحافيين منذ انقلاب الحوثيين على الشرعية

الشارقة 24 – واس:

كشف تقرير صادر عن المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين "صدى"، الجمعة، عن رصد 2250 حالة انتهاك ضد الصحافيين والعاملين في مجال الإعلام ومؤسساتهم منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على الشرعية حتى نهاية ديسمبر 2017.

وحملت المنظمة في تقريرها الصادر، بعنوان" ثمن الخذلان" وفقاً لما بثته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، ميليشيا الحوثي الإيرانية المسؤولية عن 85 % من الانتهاكات الموثقة تجاه الصحافيين في 21 محافظة يمنية، مشيرة إلى أن العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الميليشيا تصدرت قائمة الانتهاكات المسجلة بنسبة 88 %.

وطالب التقرير، الحكومة الشرعية بممارسة المزيد من الضغط على الأمم المتحدة والمنظمات الدولية من أجل الإفراج عن الصحافيين المختطفين لدى ميليشيا الحوثي دون أي شروط.