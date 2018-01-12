إصابة عشرات الفلسطينيين بمواجهات مع قوات الاحتلال

الشارقة 24 - د ب أ:



أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق يوم الجمعة، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وأطراف قطاع غزة.



وتندلع المواجهات ضمن الاحتجاجات المتواصلة للفلسطينيين للأسبوع الخامس على التوالي، على الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني.



وذكرت مصادر فلسطينية أن المواجهات اندلعت، خلال تظاهرات انطلقت بعد أداء صلاة الجمعة، في عدد من الحواجز العسكرية ومناطق التماس في الضفة الغربية.



وفي قطاع غزة، رشق مئات الشبان إلى مناطق الشرقية والشمالية قوات الاحتلال المتمركزة خلف السياج الفاصل مع القطاع بالحجارة، فيما ردت تلك القوات بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والحي.



وكانت فصائل فلسطينية دعت إلى تصعيد شعبي الجمعة رفضاً للإعلان الأميركي بشأن القدس.