الجيش الوطني اليمني يكبد ميليشيا الحوثي خسائر كبيرة بـ "القبيطة"

الشارقة 24 – واس:
استرجع الجيش اليمني العديد من المواقع في محافظة لحج جنوب اليمن، وذلك عقب معارك خاضها، الخميس، ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران .
وقال مصد عسكري، إن قوات الجيش في مديرية الْقَبَيْطة استعادت موقعي التبة الخضراء وجبل الحمام .
وأشار المصدر في تصريح أورده موقع 26 سبتمبر التابع للقوات المسلحة اليمنية إلى أن المواقع المحررة تطل على قاعدة العند الجوية .
وأسفرت المعارك عن مقتل وجرح العشرات في صفوف الميليشيا الانقلابية إلى جانب أسر أربعة آخرين والاستيلاء على أسلحة وذخائر .
وأكد المصدر أن الميليشيا ومن خلال محاولتها التقدم تخطط للعودة إلى المحافظات الجنوبية وتدفع بكامل قواتها باتجاه مديرية القبيطة القريبة من قاعدة العند الجوية.