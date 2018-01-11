استعاد "التبة الخضراء" و"جبل الحمام"...

الجيش الوطني اليمني يكبد ميليشيا الحوثي خسائر كبيرة بـ "القبيطة"

  • الخميس 11, يناير 2018 في 11:41 م
  • الجيش اليمني، أرشيفية
    الجيش اليمني، أرشيفية
استعاد الجيش اليمني العديد من المواقع في محافظة لحج جنوب اليمن، وذلك عقب معارك خاضها، الخميس، ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
الشارقة 24 – واس:
 
استرجع الجيش اليمني العديد من المواقع في محافظة لحج جنوب اليمن، وذلك عقب معارك خاضها، الخميس، ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران .
 
وقال مصد عسكري، إن قوات الجيش في مديرية الْقَبَيْطة استعادت موقعي التبة الخضراء وجبل الحمام .
 
وأشار المصدر في تصريح أورده موقع 26 سبتمبر التابع للقوات المسلحة اليمنية إلى أن المواقع المحررة تطل على قاعدة العند الجوية .
 
وأسفرت المعارك عن مقتل وجرح العشرات في صفوف الميليشيا الانقلابية إلى جانب أسر أربعة آخرين والاستيلاء على أسلحة وذخائر .
 
وأكد المصدر أن الميليشيا ومن خلال محاولتها التقدم تخطط للعودة إلى المحافظات الجنوبية وتدفع بكامل قواتها باتجاه مديرية القبيطة القريبة من قاعدة العند الجوية.