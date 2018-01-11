الجيش الوطني اليمني يكبد ميليشيا الحوثي خسائر كبيرة بـ "القبيطة"

الشارقة 24 – واس:

استرجع الجيش اليمني العديد من المواقع في محافظة لحج جنوب اليمن، وذلك عقب معارك خاضها، الخميس، ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران .

وقال مصد عسكري، إن قوات الجيش في مديرية الْقَبَيْطة استعادت موقعي التبة الخضراء وجبل الحمام .

وأشار المصدر في تصريح أورده موقع 26 سبتمبر التابع للقوات المسلحة اليمنية إلى أن المواقع المحررة تطل على قاعدة العند الجوية .

وأسفرت المعارك عن مقتل وجرح العشرات في صفوف الميليشيا الانقلابية إلى جانب أسر أربعة آخرين والاستيلاء على أسلحة وذخائر .

وأكد المصدر أن الميليشيا ومن خلال محاولتها التقدم تخطط للعودة إلى المحافظات الجنوبية وتدفع بكامل قواتها باتجاه مديرية القبيطة القريبة من قاعدة العند الجوية.