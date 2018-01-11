الكويت تشدد على أهمية انضمام جميع الأطراف للعملية السياسية السلمية في دارفور

الشارقة 24 – كونا:

شددت دولة الكويت على أولوية الحل السياسي في دارفور وأهمية انضمام جميع الأطراف للعملية السياسية السلمية، وضرورة الحد من انتشار السلاح فيها، مشيدة بالتعاون بين السودان وبعثة الأمم المتحدة في عملية جمع السلاح ببعض مخيمات النازحين.

جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها القائم بالأعمال بالإنابة لوفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار بدر المنيخ أمام مجلس الأمن وحول السودان وجنوب السودان مساء أمس الأربعاء.

وشدد المنيخ على أهمية احترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، مشيراً إلى هجمات الفصائل الدارفورية المسلحة على السودان في شهر مايو 2017، وما تمثله أنشطة تلك الفصائل من تهديد لأمن واستقرار السودان وجيرانه ومنطقة القرن الأفريقي والساحل والبحر الأبيض المتوسط.

وأكد المنيخ ثقة دولة الكويت بقدرة حكومة السودان على تخطي المصاعب الحالية التي تشهدها، وتنفيذ متطلبات الأمم المتحدة، مشيداً بالتطورات الإيجابية في تقييم الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بشأن المرحلة الأولى لإعادة تشكيل بعثة (يوناميد).