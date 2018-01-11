السفير الأميركي: واشنطن ستلعب دوراً قيادياً في إعمار العراق

الشارقة 24 – كونا:

قال السفير الأميركي لدى العراق دوغلاس سيليمان يوم الأربعاء، إن بلاده ستلعب دوراً قيادياً في مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق المقرر إقامته في 12 فبراير المقبل.

وأضاف في تصريح صحافي، أن الولايات المتحدة الأميركية تخطط حالياً لتنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية المهمة في العراق، من بينها مشروع تأهيل الطريق الدولي بين بغداد ومنفذ طريبيل الحدودي مع الأردن غربي البلاد.

وأوضح أن المشروع سيؤمن فرص عمل، وخصوصاً لسكان محافظة الأنبار كما أنه لن يكلف الحكومة العراقية أي مبالغ مالية.

وأشار إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد كذلك الإعلان عن مشروع في جنوب العراق لاستثمار الغاز المصاحب من الحقول النفطية، لافتاً إلى أن المشروعين يعدان نموذجاً استثمارياً تتطلع اميركا لإقامتهما في العراق.