الرئيس الفلسطيني يلتقي وزير الخارجية الإيرلندي

الشارقة 24 – وام:

التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الأربعاء بمقر الرئاسة في مدينة رام الله وزير الخارجية الإيرلندي سيمون كوفيني، وأطلعه على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وما وصلت إليه العملية السياسية عقب قرار الرئيس الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي ونقل سفارة بلاده إليها.

وأشار الرئيس الفلسطيني الى الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه أوروبا لما لها من ثقل سياسي واقتصادي في عملية السلام، مشيداً بالدعم الذي تقدمه للشعب الفلسطيني لبناء مؤسساته واقتصاده الوطني.

وشدد على حرص الجانب الفلسطيني على تطوير العلاقات الثنائية مع أيرلندا لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين مثمناً التصويت الأيرلندي لصالح القرار الخاص بالقدس في الأمم المتحدة، بما في ذلك الدعم الدائم والمستمر لحل الدولتين وبناء مؤسسات الدولة.

من جانبه أكد الوزير الأيرلندي دعم بلاده الكامل لمبدأ حل الدولتين واستعدادها للمساهمة في تنفيذ مشاريع تنموية في قطاع غزة.