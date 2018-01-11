الأردن وتركيا: إنهاء الاحتلال الإسرائيلي يحقق الأمن بالمنطقة

الشارقة 24 – كونا:

أجرى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الأربعاء، اتصالاً هاتفياً مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، إن الطرفين اتفقا خلال الاتصال الهاتفي على استمرار التنسيق والتشاور حول سبل الحد من التداعيات السلبية لقرار الولايات المتحدة بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي.

وأكد الوزيران، أن أساس تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، يكمن في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو 1967.

وأشار البيان، إلى أن الوزير الأردني الذي تترأس بلاده القمة العربية في دورتها الحالية وضع نظيره التركي بصورة مخرجات اجتماع الوفد الوزاري العربي الذي استضافته العاصمة الأردنية عمان السبت الماضي، وخصص لمناقشة سبل التصدي للقرار الامريكي بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي.

وفي الشأن الثنائي، أشاد الوزيران بالتطور المستمر الذي تشهده العلاقات بين البلدين.