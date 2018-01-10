ملك البحرين يبحث ووزير الدفاع الكويتي العلاقات التاريخية

الشارقة 24 – بنا:

استقبل العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في المنامة يوم الأربعاء، الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت.

وأعرب الملك حمد عن اعتزازه بعمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين والتي تشهد نماء وتطوراً مستمراً على كافة الصعد، مشيداً بالدور الريادي الذي يضطلع به أمير الكويت في تطوير العلاقات بين البلدين، وخدمة القضايا العربية والإسلامية.

وأكد العاهل البحريني، أن تبادل مثل هذه الزيارات على المستوى الرسمي له دور كبير في تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي، بما يضمن تحقيق المصالح والأهداف المشتركة.

من جانبه، أعرب الوزير الكويتي عن شكره وتقديره لملك البحرين على ما يبديه من حرص واهتمام مستمر بتطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.