التحالف العربي يدعو لإشراف أممي على ميناء الحديدة اليمني

الشارقة 24 – كونا:





دعا تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأمم المتحدة للقيام بمهام الإشراف على ميناء الحديدة على البحر الأحمر، للسماح بدخول المساعدات ومنع تهريب الأسلحة للميليشيات، وضرورة أن تقوم المنظمة بواجبها تجاه تطبيق القرار الأممي 2216.

وقال المتحدث الرسمي للتحالف العقيد الركن تركي المالكي في مؤتمر صحافي بالرياض يوم الأربعاء: إن ميليشيات الحوثي التابعة لإيران تقوم بتدريب عناصرها الإرهابية على استهداف الملاحة البحرية على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وتحصل على الموارد المالية لتمويل الحرب من عدة مصادر، أبرزها الجمارك والضرائب والنفط.

وأكد المالكي حصول ميليشيات الحوثي على صواريخ حرارية من أطراف إقليمية تقوم بتزويدها بتقنيات متقدمة، لإطالة أمد الصراع في اليمن، لافتاً إلى عدم توفر مقومات السلامة بمطار صنعاء الدولي في ظل سيطرة الحوثيين عليه.

وأشار إلى أن التحالف نجح في تدمير ثلاثة قوارب مفخخة تابعة للميليشيات وتتوفر لديه أدلة على وجود مجموعة خبراء أجانب في اليمن تقوم بمساندة ودعم الانقلابيين، مؤكداً سيطرة الحكومة الشرعية بدعم التحالف على مناطق واسعة من البلاد.

وفيما يتعلق بالمساعدات الإغاثية والإنسانية، أكد العقيد المالكي توفر 16 منفذاً يمنياً يستقبل المساعدات الإغاثية للمنظمات الدولية كما تم منح أكثر من 1800 تصريح بحري لمختلف المنافذ فيما تتواجد نحو 28 سفينة في المنافذ البحرية اليمنية.

وأفاد العقيد المالكي بأن قوات التحالف ستستمر في دعم جهود الإغاثة الإنسانية في اليمن ودعم الحكومة الشرعية في مواجهة ميليشيات الحوثي الانقلابية، مشيراً إلى أن الجيش اليمني نجح بدعم من قوات التحالف في السيطرة على عدد من الأسلحة التابعة لميليشيات الحوثي.