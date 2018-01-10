قلق أممي من قتل المدنيين المحاصرين في الغوطة الشرقية وإدلب

الشارقة 24 – وكالات:

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد الحسين اليوم الأربعاء، إن تصاعد الضربات الجوية والهجمات البرية التي تنفذها قوات النظام السوري على الغوطة الشرقية المحاصرة، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 85 مدنياً منذ 31 ديسمبر الماضي.

وأضاف في بيان، أن الظروف في الغوطة الشرقية آخر معقل كبير تسيطر عليه المعارضة قرب دمشق حيث يخضع 390 ألفاً من المدنيين على الأقل للحصار منذ أربعة أعوام، تصل إلى حد الكارثة الإنسانية.

واعتبر المفوض السامي أن "معاناة الشعب السوري تستمر إلى ما لا نهاية"، مشيراً بذلك إلى الحصار الخانق على الغوطة الشرقية، حيث تتعرض للقصف نهاراً وليلاً وجواً وبراً ما أجبر المدنيين على الاختباء في الملاجئ.

كما أشار إلى الأوضاع المتفاقمة بمدينة إدلب، حيث تزايدت الهجمات الأرضية والغارات الجوية، فيما تعزز قوات النظام السوري زخم هجومها بسرعة فائقة ما يعرض مئات الألوف من المدنيين للخطر.

ومن جهتها أعربت فرنسا، عن قلقها من تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في إدلب ودعت إلى احترام اتفاق "عدم التصعيد" الذي أبرم في آستانا.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، "تدين فرنسا القصف المكثف الذي نفذه سلاح الجو التابع لنظام بشار الأسد وحلفاؤه في منطقة إدلب في الأيام الأخيرة، لا سيما تلك التي استهدفت السكان المدنيين وعدداً من المستشفيات".