وزراء الخارجية العرب يستأنفون اجتماعهم حول القدس مطلع فبراير

الشارقة 24 – بنا:

أعلنت الأمانة العامة للجامعة العربية، عقد اجتماع لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في الأول من شهر فبراير المقبل، في مقر الأمانة بالقاهرة، لبحث التصدي لتداعيات القرار الأميركي بشأن القدس.

وأفادت الأمانة العامة للجامعة الأربعاء، في مذكرة رسمية بعثت بها إلى الدول الأعضاء بأنه في ضوء ما تضمنه قرار مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري رقم 8221 بتاريخ 9 ديسمبر الماضي، والذي نص على إبقاء المجلس في حالة انعقاد والعودة للاجتماع في موعد أقصاه شهر لتقويم الوضع والتوافق على خطوات مستقبلية في ضوء المستجدات بما في ذلك عقد قمة عربية استثنائية في المملكة الأردنية الهاشمية، فقد تقرر عقد الاجتماع المستأنف لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في يوم الأول من شهر فبراير المقبل، وذلك في ضوء ما تقرر في الاجتماع الوزاري العربي المصغر الذي عقد في الأردن يوم 6 يناير الجاري.

وأضافت أنه تم الاتفاق على عقد هذا الاجتماع بعد مشاورات تمت بين الأمانة العامة للجامعة وكل من جيبوتي الرئيس الحالي لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري والأردن الرئيس الحالي للقمة العربية والوفد الوزاري العربي المصغر.