نائب الرئيس اليمني: هدفنا محاربة الإرهاب وإنهاء الانقلاب

الشارقة 24 – واس:

قال نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، إن هدف الشرعية في بلاده واضح ويتمثل في محاربة الإرهاب وإنهاء الانقلاب.

وأشار خلال تصريحات صحافية يوم الأربعاء، إلى أن الدولة تضع الخطط اللازمة لذلك بدعم الأشقاء في دول التحالف والأصدقاء، لافتاً إلى أن الحكومة الشرعية وبدعم قوات التحالف العربي حققت انتصارات كبيرة أدت إلى تراجع الانقلابيين من سواحل عدن إلى أن أصبحت قوات الشرعية اليوم تفصلها عن العاصمة صنعاء كيلومترات معدودة، في ظل انهيارات كبيرة في صفوف الانقلابيين الحوثيين.

ولفت نائب الرئيس اليمني إلى أن العمليات الميدانية تسير وفقاً لخطط عسكرية دقيقة، لتحقيق الإنجازات بأقل قدر من الخسائر، مع مراعاة الحفاظ على أرواح المدنيين.