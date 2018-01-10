أشاد بدعم قوات التحالف العربي

نائب الرئيس اليمني: هدفنا محاربة الإرهاب وإنهاء الانقلاب

  • الأربعاء 10, يناير 2018 في 8:49 م
  • نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح
    نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح
أكد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، أن هدف الشرعية في بلاده يتمثل في محاربة الإرهاب وإنهاء الانقلاب.
الشارقة 24 – واس:
 
قال نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، إن هدف الشرعية في بلاده واضح ويتمثل في محاربة الإرهاب وإنهاء الانقلاب.
 
وأشار خلال تصريحات صحافية يوم الأربعاء، إلى أن الدولة تضع الخطط اللازمة لذلك بدعم الأشقاء في دول التحالف والأصدقاء، لافتاً إلى أن الحكومة الشرعية وبدعم قوات التحالف العربي حققت انتصارات كبيرة أدت إلى تراجع الانقلابيين من سواحل عدن إلى أن أصبحت قوات الشرعية اليوم تفصلها عن العاصمة صنعاء كيلومترات معدودة، في ظل انهيارات كبيرة في صفوف الانقلابيين الحوثيين.
 
ولفت نائب الرئيس اليمني إلى أن العمليات الميدانية تسير وفقاً لخطط عسكرية دقيقة، لتحقيق الإنجازات بأقل قدر من الخسائر، مع مراعاة الحفاظ على أرواح المدنيين.