الجيش اليمني يسيطر على مواقع لـ "القاعدة" في شبوة

من عمليات الجيش اليمني في شبوة، أرشيفية

الشارقة 24 – د ب أ:

أكدت مصادر محلية يمينة اليوم الأربعاء، سيطرة قوات الجيش الوطني اليمني، على مناطق كانت خاضعة لسيطرة تنظيم القاعدة بمحافظة شبوة شرقي اليمن.

وقالت المصادر، إن قوات النخبة الشبوانية سيطرت على وادي يشبم بشكل كامل وأجزاء واسعة من مديرية الصعيد، وهي مناطق كانت تنشط بها عناصر تنظيم "القاعدة" الإرهابي بشكل كبير.

وأضافت أن عناصر القاعدة انسحبوا من تلك المناطق باتجاه الجبال المحيطة، في حين لا تزال عملية تطهير المديرية مستمرة، دون اندلاع أي اشتباكات بين الطرفين.

وكانت قوات النخبة الشبوانية قد سيطرت قبل نحو شهر على مديرية عزان في ذات المحافظة، بعد طرد عناصر "القاعدة" منها.