خادم الحرمين يؤكد مواقف المملكة الثابتة تجاه القضية الفلسطينية

الشارقة 24 – واس:





أجرى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز اتصالاً هاتفياً مع الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.

وجدد الملك سلمان، خلال الاتصال التأكيد على مواقف المملكة الثابتة تجاه القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة، وعاصمتها القدس، ومواصلة الجهود لإيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة.

من جانبه، عبر الرئيس الفلسطيني عن بالغ الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على دعم المملكة التاريخي الدائم لفلسطين وشعبها، ونصرة قضاياهم العادلة.