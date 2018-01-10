مقتل مستوطن في إطلاق نار قرب "نابلس" بالضفة الغربية

الشارقة 24 – وام:

أعلن الاحتلال الإسرائيلي، مقتل مستوطن صهيوني، مساء الثلاثاء، في عملية إطلاق نار غرب قرية "تل" جنوب نابلس شمال الضفة الغربية.

وذكرت مصادر إعلامية، أن عملية إطلاق النار وقعت على مدخل البؤرة الاستيطانية "جفات جلعاد" قرب قرية صرة، فيما قالت مصادر صحفية أخرى إن إطلاق النار تم من سيارة مسرعة باتجاه طاقم طبي للاحتلال، مما أدى لإصابة أحد أفراده بإصابة حرجة في الرقبة توفي على أثرها.

وأعلن جيش الاحتلال، محيط محافظة نابلس منطقة عسكرية مغلقة، في الوقت الذي أقدم فيه المستوطنون على مهاجمة المركبات العربية بالحجارة والزجاجات الفارغة.