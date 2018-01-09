"وام" تنقل ميدانياً الأوضاع بالمناطق اليمنية المحررة

الشارقة 24 – وام:

هبت نسائم الحرية على مناطق الساحل الغربي اليمني المحررة على أيدي قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن، وعادت البسمة مرة أخرى ترتسم على وجوه الأطفال اليمنيين، بعد أن طمست عنهم ميليشيات الحوثي الإيرانية البراءة وطوقت أعناقهم بغلال الظلم والكراهية.

وتنقل وكالة أنباء الإمارات "وام" ميدانياً من قلب الحدث الأوضاع في المناطق اليمنية المحررة عبر زيارات إلى عدد من المرافق الرئيسية في هذه المناطق التي تولت دولة الإمارات العربية المتحدة عبر هيئة الهلال الأحمر إعادة تأهيلها وبنائها من أجل تقديم خدمات متكاملة لأبناء اليمن.

وبعد فترة عاشتها مدينة المخا الساحلية في ظلام دامس بسبب ميليشيات الحوثي الإيرانية أبصرت محطة المخا البخارية لإنتاج الكهرباء النور بعد تحرير المدينة وعادت للعمل على مدار 24 ساعة لتزود المدينة بالكهرباء وتسهم في عودة وتيرة الحياة إلى طبيعتها.

وقال المهندس ناجي جعفر قاسم نائب مدير محطة المخا البخارية لإنتاج الكهرباء إن هذه المحطة الرئيسية الذي تم بناؤها منذ أكثر من 30 عاماً توقفت عن العمل عام 2015 بعد دخول الميليشيات الحوثية الإيرانية إلى المدينة وما صاحب ذلك من دمار وخراب لمدينة المخا الساحلية.

وأكد عدد من أنباء مدينة المخا أن عودة محطة المخا البخارية للعمل من جديد وإنتاج الكهرباء كان بمثابة عودة الحياة لهم كونها تغذي كامل بيوت ومرافق المدينة بالكهرباء وكذلك يعتمد عليها أصحاب الأعمال المختلفة في المدينة.

وعززت دولة الإمارات عطاءها الإنساني في اليمن خلال العام الماضي 2017 حيث برزت 6 قطاعات رئيسية ساهمت الإمارات ممثلة بهيئة الهلال الأحمر في تنميتها بعد الدمار الذي خلفته ميليشيات الحوثي الإيرانية حيث شملت هذه القطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة والأمن والإغاثة إضافة إلى برامج الإسكان.