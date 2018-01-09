تجدد المظاهرات في تونس ضد إجراءات التقشف

الشارقة 24 – وكالات:

تجددت الصدامات مساء الثلاثاء في تونس، لا سيما في طبربة غرب العاصمة تونس، حيث توفي رجل الإثنين، خلال مواجهات ليلية على هامش احتجاجات شعبية ضد إجراءات التقشف، التي اعتمدتها الحكومة أخيراً، وبعد سبع سنوات على الثورة التي أرست نظاماً ديموقراطياً في البلاد.

ونزل مئات الشبان إلى الشوارع في طبربة، حيث انتشرت تعزيزات كبيرة من القوى الأمنية والعسكرية التي ردت على رشقها بالحجارة بإطلاق قنابل مسيلة للدموع.

كما شهدت مناطق أخرى فقيرة في القصرين وجلمة القريبة من سيدي بوزيد التي انطلقت منها شرارة الانتفاضة الشعبية أواخر عام 2010 وبداية "الربيع العربي"، صدامات وإطلاق قنابل مسيلة للدموع ورشقاً بالحجارة.

ونفت وزارة الداخلية ما تم تداوله بأن الرجل قتل بأيدي الشرطة، مؤكدة عدم وجود أي آثار عنف عليه، وقال الناطق باسمها العميد خليفة الشيباني إن الرجل كان يعاني من مشاكل "ضيق تنفس".

وقال رئيس الوزراء يوسف الشاهد لإذاعة "موزاييك أف أم" الخاصة "البارحة ليلاً، لم نر احتجاجات، البارحة رأينا أناسا يكسّرون ويسرقون ويعتدون على التونسيين".

ودعا حزب المعارضة الرئيسي في تونس إلى مواصلة الاحتجاجات إلى أن تلغي الحكومة قانون المالية "الجائر" الذي يشمل زيادة الأسعار والضرائب بعد يوم من مقتل محتج في اشتباكات.