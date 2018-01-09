الشرعية اليمنية تندد بتهديد الميليشيات الانقلابية بقطع الملاحة الدولية

الشارقة 24 – واس:

دعا وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمني عبد الرقيب فتح، المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتهم الكاملة تجاه معاناة الشعب اليمني، جراء الحصار الذي تفرضه ميليشيات الحوثي الانقلابية الإيرانية على عدد من المحافظات اليمنية، وتردي الوضع الإنساني من خلال سيطرتها على مينائي الحديدة والصليف وإعاقة الوصول الإنساني إلى المحافظات الخاضعة لسيطرتهم .

وعد الوزير اليمني أن تهديد ما يسمى برئيس المجلس السياسي التابع للانقلابيين بقطع الملاحة الدولية في البحر الأحمر، أثناء لقائه بنائب رئيس المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن تحدياً صريحاً وسافراً للقوانين الدولية والإنسانية وللأمم المتحدة .

وقال يجب على المجتمع الدولي والأمم المتحدة الضغط على الميليشيات الانقلابية بكافة الوسائل لتسليم كافة المطارات والموانئ إلى الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، حتى تتمكن الحكومة من التنسيق مع المانحين لإيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى كافة المحافظات اليمنية والإشراف على الملاحة الدولية التي باتت مهددة بالخطر جراء سيطرة الميليشيات على بعض الموانئ.

وأكد فتح أن ما تقوم به ميليشيات الانقلاب الحوثية بحق اليمنيين تعد جرائم حرب وضد الإنسانية ويستوجب من المجتمع الدولي العمل بكل جديه وحزم لوقف كافة هذه الجرائم والانتهاكات، وحذّر من أن إقدام الميليشيات الانقلابية على أي تهديد للملاحة الدولية وقطع تدفق المواد الإغاثية سيزيد من تعقيد الوضع الإنساني بشكل أكبر مما هو عليه الآن .