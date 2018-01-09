مقتل 24 مدنياً بقصف على غوطة دمشق الشرقية

جانب من الدمار جراء الغارات على غوطة دمشق

الشارقة 24 – أ ف ب:

قتل 24 مدنياً على الأقل وأصيب العشرات بجروح الثلاثاء، في قصف جوي ومدفعي لقوات النظام وحليفتها روسيا استهدف مناطق عدة في الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق.

وفي دمشق، أفاد الإعلام الرسمي السوري بمقتل أربعة أشخاص وإصابة آخرين في قذائف أطلقتها الفصائل المتواجدة في الغوطة الشرقية.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفاع حصيلة القتلى جراء القصف المدفعي على مدينة دوما من ثلاثة إلى خمسة مدنيين، كما قتل ثمانية مدنيين بينهم طفل في حمورية، وثلاثة آخرون بينهم طفلان في سقبا، ومدني واحد في مدينة حرستا جراء غارات شنتها طائرات حربية سورية وأخرى روسية.

وأسفر القصف عن إصابة أكثر من ثمانين مدنياً آخرين بجروح، بحسب المرصد الذي رجح ارتفاع حصيلة القتلى نتيجة وجود إصابات خطيرة.