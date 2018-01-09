مجلس "التعاون" و"الخليج للدراسات" يبحثان سبل تبادل الخبرات

الشارقة 24 – وام:

استعرضت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع مركز الخليج للدراسات والبحوث الاستراتيجية سبل تطوير الدراسات والبحوث الخليجية.

جاء ذلك، خلال لقاء الدكتور بندر العضياني مدير وحدة المستشارين بالأمانة العامة في الرياض اليوم الثلاثاء، مع الدكتور عبد العزيز بن عثمان بن صقر رئيس مركز الخليج للدراسات والبحوث الاستراتيجية.

وناقش الجانبان، خلال اللقاء تبادل الخبرات في هذا المجال وتباحثا حول الرؤى والاستراتيجيات المعنية بالدراسات والبحوث الخليجية ومدى الاستفادة من التجارب والنماذج الناجحة في هذا الجانب.