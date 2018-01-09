الكيان ينفذ غارات على منطقة قرب دمشق بالطائرات والصواريخ

الشارقة 24 – رويترز:

أعلن الجيش السوري، أن طائرات وصواريخ أرض/أرض صهيونية ضربت سوريا في وقت مبكر يوم الثلاثاء، بينما كرر رئيس الوزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه سيقوم بما يلزم لوقف حصول حزب الله اللبناني على أسلحة إيرانية "تغير قواعد اللعبة".

وقال الجيش السوري في بيان نقله التلفزيون الرسمي إن طائرات صهيونية، أطلقت صواريخ على منطقة القطيفة بريف دمشق من داخل المجال الجوي اللبناني فجر الثلاثاء، وإن الدفاعات الجوية السورية أصابت إحدى الطائرات.

وأضاف البيان أن الاحتلال أطلق فيما بعد صاروخين أرض/أرض "من الجولان المحتل تصدى لهما دفاعنا الجوي وأسقطهما".

وذكر البيان أن طائرات صهيونية أطلقت في وقت لاحق أربعة صواريخ من داخل الكيان أسقط الدفاع الجوي السوري أحدها وأحدثت الصواريخ الثلاثة الأخرى أضراراً مادية.

وامتنع جيش الاحتلال الإسرائيلي عن التعقيب على البيان السوري.

وفي رده على سؤال لأحد الصحافيين عن الضربات قال نتنياهو إن سياسة الكيان هي منع حزب الله من نقل "أسلحة تغير قواعد اللعبة" إلى خارج سوريا، وأوضح ندعم سياسة التحرك عند الضرورة، وذلك دون أن يؤكد صراحة أن الاحتلال نفذ الضربات يوم الثلاثاء.

وجددت القيادة العامة للجيش السوري في البيان "تحذيرها من التداعيات الخطيرة لهذه الأعمال العدوانية" التي قالت إنها تؤكد "من جديد دعم الاحتلال للمجموعات المسلحة في سوريا".