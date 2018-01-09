5 قتلى و8 جرحى باحتجاجات الخبز في السودان

الشارقة 24 - د ب أ:

أعلن متحدث باسم المعارضة يوم الثلاثاء، أن خمسة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، خلال احتجاجات ضد ارتفاع أسعار الخبز في العاصمة السودانية الخرطوم.

وبدأت أعمال الشغب منذ يوم الجمعة الماضي، عندما ضاعفت الحكومة سعر الخبز، مع نزول أكثر من 100 شخص إلى الشوارع.

وقال موسى حسين سكرتير الحزب الاتحادي الديموقراطي السوداني إن الشرطة السودانية أطلقت الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع على الطلاب، الذين كانوا يحتجون على مضاعفة سعر الخبز في العاصمة الخرطوم، وأضاف أن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب ثمانية آخرون .

وقال حسين: "نحن أحزاب المعارضة نحث الحكومة على الدخول في حوار مع المواطنين، لكن السلطات تقول إن الاحتجاجات العنيفة ستواجه بالقوة".

وقال وزير الإعلام السوداني أحمد محمد عثمان إن الشرطة استخدمت القوة فقط رداً على أعمال العنف من المتظاهرين الذين قال إنهم أصابوا بعضهم البعض، وأضاف أن هؤلاء الذين أصيبوا في هذه العملية أصيبوا من قبل زملائهم الذين ألقوا الحجارة على الشرطة وأحرقوا الإطارات وأشعلوا الوقود في الشوارع.