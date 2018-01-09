مصر: قتل ثمانية مسلحين في تبادل لإطلاق النار شمال سيناء

الشارقة 24 – وام:

تمكنت قوات الأمن المصرية من قتل ثمانية مسلحين اليوم الثلاثاء، في تبادل لإطلاق النار خلال عملية دهم بأحد المناطق الصحراوية بشمالي سيناء.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان، إنه تم العثور بحوزة المسلحين على خمسة بنادق آلية وعبوتين ناسفتين وكمية من الذخيرة مختلفة الأعيرة، موضحة أن هذه العناصر تلقت عدة تدريبات على استخدام الأسلحة وتصنيع وزرع العبوات الناسفة.

وأضافت أن هذه العناصر اتخذت من أحد المساكن المهجورة وكراً لاختبائهم والانطلاق منه لتنفيذ عملياتهم العدائية التي تستهدف القوات المسلحة والشرطة والمواطنين.