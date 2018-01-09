الكويت تستضيف مؤتمراً لإعادة إعمار العراق الشهر المقبل

الشارقة 24 – رويترز:





قالت وكالة الأنباء الكويتية يوم الثلاثاء، إن الكويت ستستضيف مؤتمراً دولياً في فبراير المقبل، لإعادة إعمار المناطق التي دمرتها الحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق.

وأضافت أن من المتوقع أن تعلن دول مانحة ومنظمات مساهمات مالية في الاجتماع الذي سيُعقد في الفترة من 12 إلى 14 فبراير المقبل.

وأعلن ذلك خالد الجار الله نائب وزير الخارجية الكويتي في مؤتمر صحافي مشترك في مدينة الكويت مع الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي مهدي العلاق.

ونقلت الوكالة عن العلاق قوله إن العراق بحاجة إلى مساعدات حجمها مئة مليار دولار على الأقل، لدعم القطاع السكني الذي تضرر على نحو كبير وقطاعات النفط والاتصالات والصناعات والخدمات الأساسية.