الملك عبد الله والسيسي يبحثان هاتفياً مستجدات المنطقة

الشارقة 24 – بنا:

أجرى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى التطورات الإقليمية الراهنة خصوصاً المتعلقة بالقضية الفلسطينية والقدس.

وأكد الملك عبد الله خلال الاتصال أيضاً على ضرورة تكثيف الجهود وتنسيق المواقف العربية لحماية حقوق الفلسطينيين، ودعم الفلسطينيين في مساعيهم الرامية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

واتفق الجانبان كذلك، على استمرار التنسيق والتشاور وبما يسهم في خدمة القضايا العربية.