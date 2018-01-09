الزياني: مجلس "التعاون" صمام أمان لاستقرار المنطقة

الشارقة 24 – وام:

شدد الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أن مجلس التعاون هو صمام أمان لتحقيق استقرار وأمن المنطقة، مشيداً بحكمة قادة دول المجلس وحرصهم الدائم على تجنيب المجلس العديد من الأخطار والتحديات التي واجهت المنطقة.

وأعتبر الأمين العام في محاضرة ألقاها اليوم الثلاثاء، بعنوان "إدارة التهديدات والمخاطر في مجلس التعاون" أمام الدارسين في كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية، أن تفعيل الدور الريادي للعمل الخليجي المشترك على كافة الأصعدة الذي اعتمده القادة المؤسسون منذ تأسيس مجلس التعاون كان ومازال خياراً استراتيجياً لتحقيق التنمية المتوازنة القائمة على ترابط وتكامل الدول الأعضاء تحقيقاً لتطلعات مواطني دول المجلس في التنمية الشاملة والازدهار المستدام وصيانة أمن واستقرار أوطانهم.

وتطرق الأمين العام إلى العديد من التحديات المحلية والإقليمية والدولية التي واجهت مجلس التعاون منذ انشائه، مؤكداً أن المجلس يتعامل مع التحديات باعتبارها فرصاً لترسيخ المسيرة وتعزيز إنجازاتها.

وأوضح الزياني، أن مجلس التعاون ومن خلال علاقاته الدولية الاستراتيجية الوثيقة والبناءة مع العديد من دول العالم قد لعب أدوارا مهمة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين، مؤكداً أن مجلس التعاون ينهض بمسؤولياته لحماية أمن المنطقة واستقرارها ويدعم الأمن والسلم الدوليين حيث أشار إلى عدد من الاتفاقيات الأمنية التي أبرمتها دول المجلس فيما بينها ومع العديد من دول العالم لمكافحة الارهاب وتجفيف مصادر تمويله.