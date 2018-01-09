نواب البرلمان المصري يوقعون استمارات ترشيح السيسي

الشارقة 24 – وكالات:

توافد عدد من نواب البرلمان على لجان تلقي توقيعات نموذج تزكية المرشح للانتخابات الرئاسية، حيث وقع عدد كبير من النواب على هذا النموذج لدعم ترشيح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري: إن الهيئة الوطنية للانتخابات والمسؤولة عن تنظيم الانتخابات الرئاسية، أرسلت للمجلس نماذج الترشيح الخاصة بخوض الانتخابات الداخلية، وأضاف أن الأمانة العامة قررت توفير هذه النماذج لمن يريد من النواب التوقيع لأحد المرشحين لرئاسة الجمهورية، وذلك وفقاً لقانون الانتخابات وللدستور.

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان لجنة الانتخابات الرئاسية مواعيد الانتخابات.

وأشار عبد العال، إلى أن الأمانة العامة للمجلس، ورد إليها خطاب الهيئة الوطنية للانتخابات، بنماذج ترشيح من يرغب في الانضمام للسباق الرئاسي 2018، وأضاف أن اللائحة الداخلية للمجلس، أقرت بحق كل نائب في ترشيح من يراه مناسباً، بشرط ألا يوقع لأكثر من مرشح، وألا يوقع نائب بدلاً من آخر.

من جانبه، كشف مصدر داخل البرلمان أن الأعداد وصلت لأكثر من 300 نموذج موقع من النواب.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات، قد أعلنت الإثنين، فتح باب التقدم للترشح اعتباراً من 20 يناير الجاري ولمدة تسعة أيام، فيما تقضي القواعد المنظمة للانتخابات بضرورة حصول المرشح على تزكية 20 نائباً على الأقل أو 25 ألف مواطن بالمحافظات المختلفة بواقع ألف مواطن للمحافظة الواحدة على الأقل، لقبول أوراق ترشحه للانتخابات.

على صعيد آخر، وافق مجلس النواب المصري على تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت بداية الشهر قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر جديدة اعتباراً من 13 يناير الجاري، نظراً للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد.

وبحسب الجريدة الرسمية "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد".