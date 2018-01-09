المنظمة الدولية للهجرة تستأنف برامج إعادة المهاجرين في ليبيا إلى أوطانهم الأصلية

الشارقة 24 – وام:

أعلنت الأمم المتحدة عن استئناف المنظمة الدولية للهجرة العمل ببرنامج رحلات العودة الطوعية الإنسانية الذي تقوم بموجبه بنقل المهاجرين الأشد ضعفاً المحتجزين في ليبيا إلى أوطانهم.

وذكرت المنظمة في بيان لها أنها أتمت عملية نقل 142 لاجئاً من ليبيا إلى غامبيا مؤخراً، فضلاً عن نقل حوالي 180 مهاجراً نيجيريا إلى لاغوس أمس، بما يرفع إجمالي عدد اللاجئين العائدين طوعياً إلى حوالي 20 ألفاً، استطاعت المنظمة نقلهم إلى ديارهم من ليبيا منذ بداية العام الماضي.

ونوه البيان إلى أن برنامج العودة الطوعية هو جزء من جهود المنظمة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأفريقية لمساعدة اللاجئين الذين تقطعت بهم السبل في ليبيا على العودة إلى أوطانهم الأصلية.

وحسب الأحصاءات فإن النيجيريين هم أعلى نسبة من المهاجرين الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط عبر ليبيا. ففي عام 2016 عبر أكثر من 18 ألف نيجيري، إضافة إلى أكثر من 36 ألفاً العام الماضي.