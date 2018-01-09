مسؤول الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة يزور دمشق وحمص

الشارقة 24 – رويترز:

قالت الأمم المتحدة الإثنين إن مدير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية سيزور سوريا بدءاً من الثلاثاء، لأهداف منها مناقشة كيفية تحسين سبل وصول المساعدات إلى المناطق المتأثرة بالصراع.

وقالت الأمم المتحدة إن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة مارك لوكوك سيزور دمشق وسيقضي فيها أغلب مدة مهمته التي تستمر ثلاثة أيام كما سيزور حمص، وهذه أول زيارة له بهذه الصفة.

وجرت آخر زيارة سابقة لمسؤول للشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في ديسمبر 2015.

وقالت الأمم المتحدة في بيان "في دمشق، من المتوقع أن يلتقي لوكوك مع مسؤولين حكوميين ووكالات إنسانية وشركاء في المجال الإنساني وغيرهم من الأطراف المهمة".

وأضافت "وفي حمص، سيلتقي مع أناس عانوا بشكل مباشر من آثار الأزمة ويحتاجون لمساعدة للنجاة".

وقالت وكالات إغاثة ومسؤولون أردنيون إن منظمات تابعة للأمم المتحدة بدأت الإثنين، للمرة الأولى منذ ستة شهور، توصيل مساعدات لنحو 60 ألفاً من اللاجئين السوريين الذين تقطعت بهم السبل في منطقة نائية قرب حدود سوريا مع الأردن والعراق.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أواخر العام الماضي إنها تأمل في استئناف إجلاء المرضى ذوي الحالات الحرجة من منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة والتي تسيطر عليها المعارضة المسلحة.