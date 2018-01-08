الملك عبد الله: سنتواصل مع أميركا لتفادي أي فراغ يؤثر على مصالحنا

الشارقة 24 – كونا:

أكد العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني اليوم الإثنين، إنه سيتم التواصل مع الإدارة الأميركية في الفترة المقبلة، تفادياً لأي فراغ يؤثر سلباً على مصلحة بلاده مؤكداً أهمية العمل للتأثير في أي توجه يتعلق بالمنطقة.

وذكر الديوان الملكي الأردني في بيان، أن ذلك جاء خلال لقاء الملك عبد الله الثاني مع رئيس مجلس النواب الأردني ورؤساء اللجان النيابية لتناول قضايا محلية وإقليمية.

وفيما يتعلق بالقرار الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي والبدء بنقل السفارة الأمريكية اليها قال الملك عبد الله الثاني، إن أي مواقف أو قرارات لن تغير من الحقائق التاريخية والقانونية أو من حقوق المسلمين والمسيحيين في القدس الشريف، مشدداً على أن القدس تجمع الأمة ويجب أن تكون أولوية للجميع.

وبهذا الخصوص، قال إن الأردن لم ولن يدخر أي جهد لدعم الفلسطينيين في قضيتهم العادلة، لافتاً إلى أنه لا يمكن للمنطقة ان تستقر دون التوصل لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن التنسيق مستمر مع الأشقاء العرب لبلورة مواقف بحجم التحديات الجسيمة التي تواجه المنطقة.

وفيما يتصل بالأزمة السورية، قال إن الاتفاق الثلاثي بين الأردن والولايات المتحدة وروسيا لوقف إطلاق النار وانشاء منطقة خفض تصعيد التوتر في جنوب سوريا من شأنه أن يساهم في التوصل إلى حل سياسي ويحمي المصالح الأردنية.

وأكد ان بلاده تدعم جميع المبادرات التي تساعد في التوصل إلى حل سياسي شامل ضمن مسار جنيف وبما يضمن وحدة واستقرار سوريا.