حمد بن عيسى يؤكد عمق ورسوخ العلاقات البحرينية السعودية

الشارقة 24 – واس:



استقبل حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، في المنامة الإثنين، وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز.



وجرى خلال اللقاء، بحث آخر مستجدات الأحداث في المنطقة والعالم.



ونقل الأمير عبد العزيز بن سعود تحيات وتقدير خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد، لملك البحرين، وتمنياتهما لحكومة وشعب مملكة البحرين بدوام الرقي والازدهار واطراد التقدم.



وأكد الملك حمد بن عيسى، عمق العلاقات التاريخية الأخوية الراسخة التي تربط مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية التي ترتكز على أسس قوية من التعاون والتنسيق الوثيق في جميع المجالات.



وأشاد بالمواقف المشرفة للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الداعمة لمملكة البحرين، والتي تأتي تجسيداً للروابط والصلات القوية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين على مر التاريخ، مبيناً أن العلاقات البحرينية السعودية هي أنموذج للعلاقات المتميزة بين الأشقاء القائمة على مبادئ الأخوة والترابط والتضامن الوثيق.



وأعرب عن تقديره للدور والقيادة التي تضطلع بها المملكة العربية السعودية في تعزيز العمل الخليجي المشترك، وتوحيد الجهود والكلمة بين الأشقاء.



وأكد ملك البحرين، أن هذه الزيارات الأخوية تسهم في توطيد التعاون والتنسيق المشترك لاسيما في المجال الأمني والتشاور بشأن التطورات الراهنة خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة.