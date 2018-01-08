السيسي: لن نسمح بحدوث أزمة مياه في مصر

الشارقة 24 – وام:

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده لن تسمح بحدوث مشكلة مياه في مصر، في حين تحرص على تحقيق الاستفادة القصوى من حصتها من المياه، فضلاً عن الحفاظ على صحة المواطن المصري.

وأعلن في هذا الصدد عن أن مشروعات محطات المعالجة والتنقية تأتى في إطار أكبر مشروع من نوعه في تاريخ مصر تتعدى تكلفته 70 مليار جنيه لتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف، بما يحقق مصلحة مباشرة للمواطنين وللأجيال القادمة.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها الرئيس المصري، الإثنين، إلى مدينة العاشر من رمضان لافتتاح عدد من المشروعات التنموية.