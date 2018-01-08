أمير الكويت يفتتح الاجتماع الـ 11 لرؤساء البرلمانات الخليجية

الشارقة 24 – واس:



تحت رعاية وحضور أمير الكويت، الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح انعقد اليوم الإثنين، في الكويت الاجتماع الحادي عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والأمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



وألقى أمير دولة الكويت، كلمة أعرب فيها عن تفاؤله بعقد هذا اللقاء بوصفه ترجمة للنوايا النبيلة، وتعبيراً صادقاً من قبل الجميع وتمثل جهداً خيراً وآلية مؤثرة ستدفع بمسيرة العمل الخليجي المبارك إلى ما يحقق تماسكها واستمرار الحفاظ عليها لتلبية آمال وتطلعات أبناء دول المجلس.



وقال للمجتمعين، إن دوركم كممثلين لأبناء دول المجلس حيوي وبناء ومكمل لدور الأجهزة الرسمية في دولنا ورافد لها في مواجهة العديد من التحديات، فأنتم الجهاز التشريعي في دولنا الذي يساعد في رسم خارطة طريق التنمية والبناء والنماء والتواصل في ظل هذه الظروف الدقيقة التي تتطلب منا جميعاً إدراكاً لأبعادها ومخاطرها فشعوبنا تتطلع بكل الأمل لهذا اللقاء لتحقيق طموحها في الاستقرار والرخاء والنماء".



وأوضح، أن الكيان الخليجي حقق على مدى العقود الأربعة الماضية لمسيرته أهدافاً ومكتسبات تعزز من قدرته على تلبية آمال أبناء دول الخليج والمحافظة على ما حققه مجلس التعاون الخليجي من مكانة مرموقة بين الدول والتجمعات الدولية.



من جانبه قدم الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبد اللطيف الزياني شكره لأمير دولة الكويت على رعايته المستمرة لكل شأن خليجي تعزيزاً للتعاون الخليجي على مختلف الصعد، مشيراً إلى أن الاجتماع الحادي عشر لرؤساء المجالس الخليجي يعد أحد الأدوات المهمة في تقارب الشعوب الخليجية.



وسيناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بتعزيز وتفعيل العمل المشترك بين الدول الأعضاء في مجال أعمال المجالس التشريعية، حيث سيطلع المشاركون على التقرير السنوي لرئيس الاجتماع الدوري العاشر وموجز عن مسيرة العمل الخليجي المشترك للعام 2017 .