الجامعة العربية تحذر من تقليص التمويل الأميركي لوكالة "أونروا"

الشارقة 24 – كونا:



اعتبر الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، في بيان، اليوم الإثنين، أن قرار الإدارة الأميركية، تخفيض مساهمتها السنوية في ميزانية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، سيكون له تداعيات خطيرة على الخدمات التعليمية والصحية التي تقدمها "اونروا" لنحو خمسة ملايين لاجئ فلسطيني.



وأعرب عن الخشية من وجود خطة ممنهجة لتصفية قضايا الحل النهائي، لاسيما القدس واللاجئين، مؤكداً أن التحريض الذي يمارسه الكيان الإسرائيلي ضد الأونروا يهدف إلى نسف العملية السياسية وتمييع قضايا الحل النهائي واضح ولا يمكن أن تخطئه عين.



وأبدى أبو الغيط أسفه في توافق الإدارة الأميركية مع طرح الاحتلال إلى الحد الذي يضر بصدقية الولايات المتحدة في المنطقة العربية بصورةٍ غير مسبوقة، معتبراً ان موقف أميركا من "أونروا" هو مجرد حلقة في سلسلة من الإجراءات والمواقف بالغة السلبية لواشنطن.



وفي ذات السياق، طالبت حكومة الوفاق الفلسطينية المجتمع الدولي بالاستمرار في تقديم الدعم اللازم للأونروا لتواصل مهمتها التي أنشئت من أجلها.