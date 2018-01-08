الأردن يحبط مخططاً إرهابياً لـ "داعش"

الشارقة 24 – رويترز:



قالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" إن الأردن أعلن، الإثنين، أنه أحبط مخططاً لتنظيم "داعش" كان يتضمن خططاً لشن سلسلة هجمات في نوفمبر الماضي على منشآت أمنية ومراكز تجارية ورجال دين.



وقالت الوكالة إن دائرة المخابرات العامة اعتقلت 17 عضوا بهذه الخلية وصادرت أسلحة ومتفجرات خطط الإرهابيون لاستخدامها في عدة عمليات.



وأضافت الوكالة في بيان "خططت عناصر الخلية لتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية وبشكل متزامن بهدف زعزعة الأمن الوطني وإثارة الفوضى والرعب لدى المواطنين".



وقالت السلطات إن المعتقلين يخضعون للاستجواب قبل مثولهم أمام محكمة عسكرية، ولم تحدد السلطات موعد المحاكمة.