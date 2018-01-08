مصر: الانتخابات الرئاسية في مارس

الشارقة 24 – رويترز:



أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الإثنين، أن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية ستجرى في مارس المقبل.



وأوضحت في بيان أن التصويت خارج البلاد سيبدأ الجمعة 16 مارس ولمدة ثلاثة أيام.



وأضافت أن الانتخابات في داخل البلاد ستبدأ الإثنين 26 من مارس المقبل ولمدة ثلاثة أيام.



وأشارت إلى أنه في حال إجراء جولة إعادة فستعقد في أبريل المقبل.