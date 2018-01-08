ماكرون يستقبل وفد المجلس المركزي الفلسطيني

الشارقة 24 - د ب أ:

أعلن قصر الإليزيه الفرنسي، الأحد، أن الرئيس إيمانويل ماكرون، استقبل وفد المجلس المركزي الفلسطيني.

وأوضح الإليزيه أن اللقاء تم الجمعة مع الوفد برئاسة عزام الأحمد، رئيس كتلة حركة فتح في المجلس، ويعد المجلس هيئة مهمة لصنع القرار داخل منظمة التحرير الفلسطينية.

ويأتي اللقاء بعد مضي نحو أسبوعين على لقاء الرئيس الفرنسي، بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في باريس.

وأعلن الإليزيه أن ماكرون أكد على ضرورة وجود حل يقوم على مبدأ الدولتين، وذلك في إشارة إلى صراع الشرق الأوسط، واضاف أن الرئيس الفرنسي حث ضيوفه على مواصلة الدعوة إلى الهدوء والحوار.

يشار إلى أن ماكرون كان قد انتقد مراراً قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي، وهو القرار الذي أدى إلى اضطرابات كبيرة في المنطقة.