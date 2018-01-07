نتيجة لخلل فني...

"تحالف دعم الشرعية في اليمن": إنقاذ طيارين بعد سقوط طائرتهما

  • الأحد 07, يناير 2018 في 8:38 م
  • العقيد الركن تركي المالكي
    العقيد الركن تركي المالكي
أكدت القيادة المشتركة لـ "تحالف دعم الشرعية في اليمن" أنه تم إنقاذ طيارين من منطقة العمليات بعد عملية بحث مشتركة عقب سقوط طائرتهما المقاتلة، الأحد، جراء خلل فني.
الشارقة 24 – واس: 
 
أعلنت القيادة المشتركة لـ "تحالف دعم الشرعية في اليمن" أنه تم إخلاء طيارين من منطقة العمليات بعد عملية بحث وإنقاذ مشتركة بعد سقوط طائرتهما المقاتلة، الأحد، جراء خلل فني.
 
وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف المشتركة العقيد الركن تركي المالكي أنه في تمام الساعة الثالثة وأربعين دقيقة بعد ظهر الأحد تعرضت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة أثناء عودتها من إحدى المهام العملياتية لدعم الشرعية في اليمن لخلل فني أدى إلى سقوطها داخل منطقة العمليات دون تعرض الطاقم الجوي لأي إصابات.
 
وقال: إن قيادة القوات المشتركة للتحالف قد نفذت عملية خاصة مشتركة لإخلاء الطيارين من منطقة سقوط الطائرة شاركت فيها قوات برية وجوية وتم إخلاء الطيارين إلى داخل أراضي المملكة.