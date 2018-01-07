أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى

غارات "التحالف" تتصدى لمحاولة تسلل ميليشيا الحوثي إلى مدينة الخوخة

  • الأحد 07, يناير 2018 في 11:44 ص
  • غارات لطيران التحالف العربي على مواقع الانقلابيين
    غارات لطيران التحالف العربي على مواقع الانقلابيين
قال مصدر عسكري يمني إن غارات لمقاتلات التحالف العربي أفشلت محاولات تسلل لميليشيا الحوثي الإيرانية إلى مدينة الخوخة الساحلية المحررة في اليمن والتابعة لمحافظة الحديدة.

الشارقة 24 – واس:

أفشلت غارات لمقاتلات التحالف العربي محاولات تسلل لميليشيا الحوثي الإيرانية إلى مدينة الخوخة الساحلية المحررة في اليمن والتابعة لمحافظة الحديدة.

وقال مصدر عسكري يمني، إن طيران التحالف استهدف تجمعات للميليشيا الانقلابية شرق المدينة كانت تحاول التسلل إلى المدينة وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها، وفقاً لما أورده موقع 26 سبتمبر التابع للقوات المسلحة اليمنية.

إلى ذلك سقط قتلى وجرحى من الميليشيات الحوثية الإيرانية في غارات جوية استهدفت تجمعات لها في محافظة البيضاء.

وأوضح مصدر ميداني أن مقاتلات التحالف شنت عدة غارات بمنطقة آل العريف مستهدفة تجمعات للميليشيات الانقلابية بموقع جبل المركوزة بمديرية ناطع.