مطالبين بإلغاء أمر ملكي بسداد الأمراء فواتير الكهرباء

النائب العام السعودي: القبض على 11 أميراً تجمهروا في قصر الحكم

  • الأحد 07, يناير 2018 في 12:43 ص
أكد النائب العام السعودي، في بيان السبت، أن 11 أميراً تجمهروا يوم الخميس الماضي، في قصر الحكم، مطالبين بإلغاء الأمر الملكي الذي نص على إيقاف سداد الكهرباء والمياه عن الأمراء، وقد تم إبلاغهم بخطأ تصرفهم هذا لكنهم رفضوا مغادرة القصر، ما استدعى صدور أمر ملكي بالقبض عليهم تمهيداً لمحاكمتهم.

الشارقة 24 – واس:

أصدر النائب العام السعودي، السبت بياناً، أوضح فيه أنه في يوم الخميس 17 ربيع الآخر 1439هـ تجمهر 11 أميراً في قصر الحكم، مطالبين بإلغاء الأمر الملكي الذي نص على إيقاف سداد الكهرباء والمياه عن الأمراء، كما طالبوا بالتعويض المادي المجزي عن حكم القصاص الذي صدر بحق أحد أبناء عمومتهم.

وقال البيان، إنه تم إبلاغهم بخطأ تصرفهم هذا لكنهم رفضوا مغادرة قصر الحكم، فصدر أمر كريم بالقبض عليهم عقب رفضهم مغادرة القصر وتم إيداعهم سجن الحائر تمهيداً لمحاكمتهم.

وأكد أن التوجيهات الكريمة واضحة بأن الجميع سواسية أمام الشرع، ومن لم ينفذ الأنظمة والتعليمات سيتم محاسبته كائناً من كان.