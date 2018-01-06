اجتماع عمان يبحث إيجاد بديل للوسيط الأميركي في عملية السلام

الشارقة 24 – كونا:



قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد ابوالغيط، إن اللجنة الوزارية السداسية العربية الخاصة بمتابعة تداعيات قرار الرئيس الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي، ناقشت خلال اجتماعها في العاصمة الأردنية عمان اليوم السبت، موضوع إيجاد بديل لأميركا في عملية السلام.



جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك عقده أبو الغيط ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، عرضا خلاله نتائج اجتماع اللجنة الوزارية السداسية الخاصة بمتابعة تداعيات قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي، ونقل سفارة بلاده إليها.



وقال أبو الغيط، إنه تم طرح موضوع إيجاد بديل للوسيط الأميركي في عملية السلام خلال الاجتماع ولدى الجانب الفلسطيني موقف بهذا الخصوص، مضيفاً أن المجلس الوزاري العربي أشار إلى ان الجانب الأميركي وضع نفسه في إطار خارج التسوية وهو امر محوري وفي غاية الأهمية.



وذكر أن الخيارات المتاحة، هي التمسك بعملية السلام وفي سياقها يتم بحث دور الولايات المتحدة والأطراف الأخرى "الرباعية وفرنسا ورؤية روسيا والصين وأوروبا والأمم المتحدة".



من جانبه، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن المجتمعين اتفقوا على التحرك لحشد جهد دولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس تقام على حدود الرابع من يونيو عام 1967.



وذكر أن المجتمعين بحثوا سبل حشد الجهود الدولية للحصول على قرار سياسي للاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وآليات الحد من التبعات السلبية لقرار الرئيس الأميركي.



وأضاف أن الاجتماع بحث أيضاً سبل تبيان خطورة القرار الأميركي وبطلانه والعمل مع المجتمع الدولي لإطلاق جهد فاعل للضغط على الكيان الإسرائيلي للالتزام بقرارات الشرعية الدولية، ووقف كل الخطوات الأحادية على الأرض وانهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.



وأوضح ان نتائج الاجتماع ستعرض على اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب المقرر بنهاية الشهر الجاري، والذي سيحدد الخطوات اللاحقة بما فيها إمكانية عقد قمة عربية طارئة لمتابعة تداعيات القرار الأميركي الخاص بالقدس.



وأكد الصفدي، أنه لا أمن ولا استقرار ولا آمان في منطقة الشرق الأوسط إلا بحل الدولتين القائم على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، مشدداً على تمسك الدول العربية بعملية السلام.



وفيما يتعلق بإعادة النظر في علاقات الدول العربية التي تربطها معاهدات سلام بالكيان الإسرائيلي، قال إن المعيار في الخطوات المتخذة هو مدى خدمتها للحق الفلسطيني والتصدي للقرار الأميركي.



وفي تصريح صحافي عقب الاجتماع، قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، "خرجنا من اجتماع عمان بنتائج مهمة للتصدي لقرار ترامب حول القدس"، مؤكداً موقف الرياض الثابت حيال القدس عاصمة لدولة فلسطين.



ويعد الاجتماع هو الأول للجنة الوزارية السداسية التي تشكلت بناء على القرار 8221 الصادر عن الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول العربية الذي عقد في التاسع من شهر ديسمبر الماضي، بهدف تقييم الموقف وتحديد الخطوات المقبلة للدفاع عن وضعية القدس.



وتضم اللجنة وزراء خارجية كل من الأردن وفلسطين والمغرب والإمارات والسعودية ومصر والأمين العام لجامعة الدول العربية.