مقتل 17 مدنياً في قصف جوي على الغوطة الشرقية قرب دمشق

من آثار القصف الجوي على الغوطة الشرقية يوم الخميس، أرشيفية

الشارقة 24 – أ.ف.ب:



أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بمقتل 17 مدنياً على الأقل، وإصابة العشرات بجروح السبت، في قصف جوي لطائرات روسية وسورية على مناطق عدة في الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق.



وأعلن المرصد أنه "وثق مقتل 12 مدنياً بينهم طفلان في حمورية، ومدنيين اثنين في مدينة مديرا وثلاثة آخرين في عربين"، كما أصيب نحو 35 شخصاً بجروح في المناطق الثلاث.



وقال مديره رامي عبد الرحمن "واصلت الطائرات الحربية السورية والروسية السبت قصفها العنيف للغوطة الشرقية مستهدفة المزيد من المناطق السكنية.



ورجح ارتفاع حصيلة القتلى نتيجة وجود إصابات خطيرة، فضلاً عن مفقودين يعتقد أنهم لا يزالون تحت الأنقاض".



وأسفر القصف الجوي والمدفعي أيضاً السبت، عن إصابة 25 مدنياً بجروح في مدينة حرستا وبلدة مسرابا، بحسب المرصد.