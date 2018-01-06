العاهل الأردني يدعو إلى البناء على الإجماع الدولي بشأن وضع القدس

الشارقة 24 – كونا، واس:



استقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في عمان اليوم السبت، وزراء الخارجية المشاركين في اللقاء الوزاري العربي بشأن تداعيات قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي.



وأفاد بيان صادر عن الديوان الملكي، أن العاهل الأردني أكد خلال اللقاء ضرورة تكثيف الجهود وتنسيق المواقف العربية لدعم الفلسطينيين في الحفاظ على حقوقهم التاريخية والقانونية الراسخة في مدينة القدس، وفي مساعيهم الرامية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.



وأشار إلى أن مسألة القدس يجب تسويتها ضمن إطار الحل النهائي، واتفاق سلام عادل ودائم بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي يستند إلى حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.



وجدد التأكيد على أن الأردن ومن منطلق الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس سيبذل كل الجهود لتحمل مسؤولياته الدينية والتاريخية في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.



ووفق البيان، تم خلال اللقاء بحث أفضل السبل لمواجهة تداعيات القرار الأميركي الذي يخالف قرارات الشرعية الدولية التي تؤكد أن وضع القدس لا يقرر إلا بالتفاوض بين الأطراف المعنية.



كما جرى الاتفاق على ضرورة تكثيف الجهود لإيجاد افق سياسي للتقدم نحو إنهاء الصراع الفلسطيني مع الاحتلال على اسس تلبي حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.



ويضم الوفد الذي يعقد في العاصمة الأردنية عمان اجتماعا لبحث تحركاته المقبلة وزراء خارجية مصر سامح شكري، وفلسطين رياض المالكي، والسعودية عادل الجبير، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، والمغرب ناصر بوريطة، إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.



وكانت جامعة الدول العربية، أعلنت الشهر الماضي تشكيل وفد وزاري عربي مصغر لمتابعة الآثار السلبية للقرار الأميركي بشأن القدس، وتبيان خطورته في ضوء المكانة التاريخية والدينية للقدس عند العرب والمسلمين.