اتحاد الكتاب العرب يتضامن مع الشاعر اليمني محمد اللوزي ضد مليشيا الحوثي

الشارقة 24 – وام:

استنكر الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب بشدة، إقدام مليشيا الحوثي على اعتقال الشاعر اليمني المعروف محمد اللوزي، على خلفية تعبيره عن رأيه بشكل سلمي مشدداً على أن ذلك يعد انتهاكاً صريحاً وواضحاً لحقوق الإنسان ولكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تضمن للمواطن حقه في التعبير عن رأيه سلمياً دون أن يتعرض لأذى.

وقال أمين عام الاتحاد حبيب الصايغ في بيان السبت، إن هذا الفعل الآثم يأتي ضمن انتهاج جماعات الإسلام السياسي سبيل العنف والإرهاب في تعاملها مع معارضيها، وأن الأمر لا يتوقف على الاعتقال وكبت الحريات فقط، كما في حالة محمد اللوزي، وإنما يتخطاه إلى القتل على الهوية والذبح والحرق والتمثيل بالجثث وتدمير المنشآت العامة والخاصة.