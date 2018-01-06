قلق أممي من قصف مستمر على محافظة إدلب السورية

الشارقة 24 – كونا:



أعربت الأمم المتحدة الجمعة، عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد باستمرار القتال والقصف الجوي في شمال غرب سوريا، وآثاره على المدنيين.



وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق في إيجاز صحافي: إن التقارير الواردة من سوريا تفيد باستمرار القصف الجوي على قرية تل الطوقان ومدينة معرة النعمان بريف محافظة إدلب السورية، ما أدى لمقتل نحو عشرة أشخاص وإلحاق أضرار بمستشفى للأطفال والولادة.



وأوضح أنها المرة الثالثة خلال أقل من أسبوع التي يدمر فيها مستشفى بسبب القصف الجوي، مشدداً على أن تلك الأعمال، تسبب معاناة للمدنيين الذين يعيشون ظروفاً صعبة وهم بأمس الحاجة للإغاثة الإنسانية.



ودعا المتحدث الأممي جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها، في حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية ومنها المستشفيات وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.