واشنطن تجمد 125 مليون دولار من تمويلها لـ "أونروا"

الشارقة 24 – رويترز:



ذكر موقع أكسيوس الإخباري الإلكتروني يوم الجمعة، أن الولايات المتحدة جمدت 125 مليون دولار من التمويل الذي تقدمه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وذلك بعد أيام من تهديد الرئيس دونالد ترامب بوقف تقديم مساعدات للفلسطينيين في المستقبل، ولكن مسؤولاً بوزارة الخارجية الأميركية قال إنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن هذا التمويل.



وذكر الموقع نقلاً عن ثلاثة دبلوماسيين غربيين لم يكشف النقاب عن أسمائهم أنه كان من المفترض أن يتم تسليم هذا التمويل بحلول الأول من يناير الجاري، لكن تم تجميده لحين انتهاء إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من مراجعة المساعدات الأميركية للسلطة الفلسطينية، حيث يشكل هذا المبلغ ثلث التبرع السنوي الأميركي للوكالة.



وقال مسؤول الخارجية الأميركية، الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه: "إن تقرير أكسيوس مضلل، لمجرد أنهم كانوا يتوقعون هذا المبلغ في البداية ولم يحصلوا عليه هذه المرة لا يعني تعليقه أو إلغاءه، المداولات جارية وأمامنا حتى منتصف يناير لاتخاذ قرار نهائي".



وسئل عما إذا كان قد تم اتخاذ قرار مبدئي، فقال المسؤول: "لا، والتقارير التي تحدثت عن ذلك كاذبة".



والولايات المتحدة أكبر مانح لـ "أونروا"، وتعهدت بدفع نحو 370 مليون دولار حتى 2016.