سلمان يُخفف الأعباء المعيشية عن السعوديين

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز

الشارقة 24 – واس:



أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، فجر السبت، عدداً من الأوامر الملكية، حيث قضى الأول بصرف العلاوة السنوية للمواطنين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين لهذه السنة المالية "1439-1440هـ" اعتباراً من الأول من يناير الجاري، والأمر الملكي الثاني بصرف بدل غلاء معيشة شهري قدره ألف ريال سعودي للمواطنين، من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة.



وقضى الأمر الملكي الثالث بصرف مكافأة قدرها خمسة آلاف ريال للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، أما الأمر الملكي الرابع فقد قضى بإضافة بدل غلاء معيشة للمعاش التقاعدي الذي يصرف من المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمستفيدين من المواطنين بمبلغ خمسمئة ريال، وذلك لمدة سنة.



وجاء الأمر الملكي الخامس بإضافة بدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمبلغ خمسمئة ريال لمدة سنة، على ألا يُجمع بين هذا البدل وبين البدل الوارد في البند الرابع، والأمر الملكي السادس قضى بزيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة 10% لمدة سنة.



أما الأمر الملكي السابع فقد قضى بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة، والتعليم الأهلي الخاص، وجاء الأمر الملكي الثامن بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عما لا يزيد عن مبلغ 850 ألف ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن.



ووجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقاً للتقويم الميلادي، وتوحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب.



وقال الملك سلمان إنه أصدر الأوامر الملكية، بناء على ما عرضه عليه ولي العهد السعودي بشأن ما سيترتب على الإجراءات الضرورية التي اتخذتها الدولة، لإعادة هيكلة الاقتصاد من زيادة في أعباء المعيشة على بعض شرائح المواطنين، ورغبة منه في التخفيف عن السعوديين.