نائب أمير نجران يتفقد المواقع المتضررة بشظايا صاروخ باليستي

الشارقة 24 – واس:

قام الأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة نجران بتفقد إحدى المواقع التي شهدت أضراراً بسيطة نتيجة تأثرها بشظايا صاروخ بالستي أطلقته المليشيات الحوثية يوم الجمعة، على أحياء مدنية آهلة بالسكان في منطقة نجران.



والتقى خلال الجولة أحد المواطنين الذي أكد أن ما شهدته منطقة نجران من عمل إرهابي من قبل الميليشيات الحوثية سيزيد إصرار المملكة قيادة وشعباً في مواصلة نصرة الشعب اليمني، وردع تلك المليشيات المارقة.



وعقب الجولة، أوضح نائب أمير منطقة نجران في تصريح صحافي، أن العمل العشوائي الآثم الذي قام به العدو الحوثي بقصد استهداف أحياء مدنية آهلة بالسكان يؤكد للجميع فشل وعجز تلك المليشيات الإرهابية، مؤكداً بأن رد جنود الوطن البواسل على هذا العمل الفاشل والعاجز الذي قام به العدو الحوثي سيكون حازماً، ولن يتم السماح لكائن من كان بالتعدي على أمن وحدود الوطن.