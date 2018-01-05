الجبير ونظيره الفرنسي لودريان يبحثان سبل تعزيز العلاقات

الشارقة 24 – وكالات:



التقى وزير الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير، في باريس، اليوم الجمعة، وزير الخارجية الفرنسي جون ايف لودريان.



وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.



حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الفرنسية الدكتور خالد العنقري، ونائب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير جمال عقيل.



ومن جهة ثانية، قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير لتلفزيون "سي نيوز" الفرنسي، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تلقى دعوة من الرئيس إيمانويل ماكرون لزيارة فرنسا، مشيراً إلى أن الزيارة ستتم في أواخر فبراير أو مطلع مارس المقبل.