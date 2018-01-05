أكدت دعمها وتضامنها مع المملكة

"التعاون الإسلامي" تدين إطلاق مليشيات الحوثي صاروخاً باليستياً على نجران

  • الجمعة 05, يناير 2018 في 8:07 م
  • يوسف بن أحمد العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي
    يوسف بن أحمد العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي
أعربت منظمة التعاون الإسلامي، عن إدانتها الشديدة لإطلاق مليشيات الحوثي صاروخاً باليستياً باتجاه مدينة نجران، مؤكدة أن استمرار إطلاق الصواريخ الباليستية على المملكة يؤكد مواصلة مليشيات الحوثي لنهجها العدائي والإجرامي الذي يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار.

الشارقة 24 – واس:

أدانت منظمة التعاون الاسلامي بشدة إطلاق مليشيات الحوثي صاروخاً باليستياً باتجاه مدينة نجران.

وأكد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن استمرار إطلاق الصواريخ الباليستية على المملكة يؤكد مواصلة مليشيات الحوثي لنهجها العدائي والإجرامي الذي يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار، وتنفيذاً لمخططات تآمرية ضد المملكة والمواطنين والمقيمين على أراضيها.

وجدد دعم المنظمة وتضامنها التام مع المملكة قيادة وحكومة وشعباً في كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، مشيداً بيقظة قوات الدفاع الجوي السعودي في اعتراض الصاروخ وتدميره قبل سقوطه على المناطق المدنية الآهلة بالسكان مما منع وقوع أي خسائر ولله الحمد.